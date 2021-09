Streit eskaliert: Sechs Verletzte nach Schlägerei in Blaubeuren

In Blaubeuren-Gerhausen eskaliert ein Streit zwischen mehreren Personen. Es kommt zur Schlägerei und zu Verletzten. Vor dem Krankenhaus muss die Polizei wieder eingreifen.

Ein Streit ist am Sonntagabend in Blaubeuren-Gerhausen eskaliert. Sechs Menschen wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt.

Gegen 18.30 Uhr gerieten demnach im Riedweg mehrere Personen in einen Streit. Der Streit mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und trennte die Gruppen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten sechs Personen leichte Verletzungen. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Die Gruppe traf vor dem Blaubeurer Krankenhaus erneut aufeinander und begann einen Streit

Kurz nach 20 Uhr trafen Teile der Gruppe vor einem Krankenhaus in Blaubeuren wieder aufeinander. Dort entwickelte sich erneut ein verbaler Streit zwischen den Parteien. Eintreffende Polizeistreifen erteilten den etwa zehn Personen einen Platzverweis. Dem kamen alle nach.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, warum der Streit eskalierte und wer letztendlich in welcher Form daran beteiligt war. (AZ)