Lebensgefährlich verletzt: 15-Jähriger soll auf 16-Jährigen eingestochen haben

Im Bereich des Schlosses in Erbach-Dellmensingen kommt es zu einer Bluttat. Ein 16-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt und muss notoperiert werden. Die Polizei ermittelt.

Ein 15-Jähriger soll am Mittwoch in Erbach-Dellmensingen auf einen 16-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben. Der 16-Jährige wurde notoperiert und schwebt laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Der 15-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilen, sollen sich die zwei Jugendlichen im Bereich des Schlosses getroffen haben. Beide kannten sich. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Jüngere plötzlich auf den Älteren zugegangen sein. Anschließend habe er ihn gewürgt und mit einem spitzen Gegenstand auf ihn eingestochen. Die Tatwaffe suchen die Ermittler noch.

Bluttat in Dellmensingen: 15-Jähriger soll nach der Tat geflüchtet sein

Anschließend sei der 15-Jährige geflüchtet. Der 16-Jährige trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Er soll laut Polizei dann zu einem Feld gelaufen und dort einen Zeugen um Hilfe gebeten haben. Der Zeuge verständigte gegen 20.40 Uhr die Einsatzkräfte. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und nahm den 15 Jahre alten Beschuldigten kurze Zeit später fest. Er wurde am Donnerstag der Haftrichterin am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ulmer Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

Die Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei dauern an. Dabei bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:

Wer hat am Mittwoch zwischen 17.30 und 20.30 Uhr im Bereich des Schlosses Dellmensingen eine Auseinandersetzung beobachtet?

eine Auseinandersetzung beobachtet? Wer hat in derselben Zeit zwischen dem Schloss und dem Radweg zwischen Dellmensingen und Erbach Personen gesehen?

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter nach der Tat mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Die Polizei sucht deshalb auch Zeugen, die eine dunkel gekleidete Person gesehen haben, die zwischen 17.30 und 20.30 Uhr mit einem schwarz/roten Mountainbike der Marke Bulls unterwegs war.

Wer kann Angaben zu diesem Fahrrad machen?

machen? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)