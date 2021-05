Mann sitzt unten herum nackt im Auto

Was war denn da los? Der Mann soll zwei Frauen angestarrt haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Geislingen an der Steige ist ein Mann halbnackt in einem Auto gesessen. Die Ermittlungen der Polizei zum Vorfall dauern an.

Gegen 14 Uhr gingen nach Angaben der Polizei zwei Frauen in der Nähe des Geiselsteinhauses spazieren. Auf dem dortigen Parkplatz soll dann der Mann in seinem Auto gesessen und die Frauen angestarrt haben. Die gingen dann weiter.

Kurze Zeit später aber überholte der Mann die Frauen mit seinem Auto und hielt wenige Meter weiter am Straßenrand an. Er soll anschließend die Fahrertür geöffnet und erneut die Frauen angestarrt haben. Bis auf einen Pulli sei der Mann nackt gewesen. Eine Hand hielt er über sein Geschlechtsteil, heißt es.

Die Frauen gingen weiter und informierten die Polizei. Der Mann fuhr weg. Polizeistreifen fahndeten nach dem Unbekannten, konnten ihn aber nicht finden. Das Kennzeichen des Autos hatten sich die Frauen gemerkt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ)

