Im Fernbus in den Kosovo: Gestohlenes Fahrrad im Wert von 1900 Euro entdeckt

In einem Fernlinienbus auf dem Weg in Richtung Kosovo entdecken Schleierfahnder ein gestohlenes Fahrrad im Wert von 1900 Euro.

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben bei einer Kontrolle an der A8 am Mittwoch ein gestohlenes Fahrrad in einem Fernlinienbus entdeckt.

Der Bus war nach Angaben der Polizei auf dem Weg in den Kosovo. Bei der Kontrolle am Nachmittag auf der Tank- und Rastanlage Leipheim entdeckten die Ermittler das herrenlose Pedelec im Wert von etwa 1900 Euro im Gepäckraum des Busses.

Der Fahrer gab hierzu an, dass er das Fahrrad im Auftrag von Dortmund nach Peje befördern solle. Der Absender sei den Ermittlern namentlich bekannt und auch aus polizeilicher Sicht kein unbeschriebenes Blatt, heißt es.

Das Fahrrad selbst war zur Fahndung durch die Polizei Bochum wegen Diebstahls ausgeschrieben. Dieses wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Gegen den Versender wird nun wegen Hehlerei ermittelt. (AZ)