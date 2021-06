Mann stirbt nach Messerattacke: Streit in Firma in Munderkingen eskaliert

In Munderkingen ist in einer Firma ein Streit eskaliert. Ein Mann soll ein Messer gezogen und zugestochen haben. Ein 54-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen.

In einer Firma in Munderkingen ist am Donnerstag ein Streit eskaliert. Ein 54-Jähriger kam dabei ums Leben. Ein 24-Jähriger soll auf den Mann eingestochen und ihn dabei tödlich verletzt haben.

Ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm zufolge, soll es gegen 9 Uhr zu dem Streit in der Firma zwischen dem 24- und 54-Jährigen gekommen sein. Der 24-Jährige soll dann wohl plötzlich ein Messer gezogen und auf den 54-Jährigen eingestochen haben.

Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben und der 54-Jährige verstarb am Tatort.

Die Polizei konnte den 24-jährigen Tatverdächtigen am Tatort widerstandslos festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm soll der junge Mann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)