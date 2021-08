Betrunkener wird an der Donau aggressiv und zeigt den Hitlergruß

Ein Mann hat in Neu-Ulm zweimal den Hitlergruß gezeigt als er von Polizisten kontrolliert wurde. Als er einen Platzverweis ignorierte, griffen die Beamten durch.

Am Mittwochabend sind zwei alkoholisierte Männer am Jahnufer in Neu-Ulm kontrolliert worden, nachdem es zwischen ihnen zu einem verbalen Streit gekommen war. Während der Kontrolle äußerte sich ein 37-Jähriger immer wieder abfällig und rassistisch über dunkelhäutige Menschen, so die Polizei. Hierbei zeigte er in Anwesenheit der Beamten bereits einmal den Hitlergruß. Nach der Identitätsfeststellung wurde den Männern ein Platzverweis für das Jahnufer erteilt.

Mann zeigt Hitlergruß und ruft fremdenfeindliche Parolen

Als sich der 37-Jährige widerwillig entfernte, zeigte er nochmals den Hitlergruß und rief eine fremdenfeindliche Parole. Nachdem sich der Mann und sein 36 Jahre alter Begleiter nach wenigen Schritten, trotz des Platzverweises, wiederum an der Donau niederließen und der Ältere sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde er zur Unterbindung weiterer Störungen in Sicherheitsgewahrsam genommen. Sein Begleiter zeigte sich einsichtig und ging nun freiwillig.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete bei dem 37-Jährigen eine Blutentnahme an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nachdem sich der Mann auf der Polizeiwache beruhigen konnte, wurde er nach den erforderlichen Maßnahmen seiner Lebensgefährtin übergeben. (AZ)