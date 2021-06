Mann verweigert Hilfe vom Rettungsdienst und geht auf Polizisten los

Der Mann muss nach dem Vorfall in Neu-Ulm die Nacht in einer Zelle bei der Polizei verbringen. Jetzt laufen gegen ihn mehrere Strafverfahren.

Ein 33-Jähriger hat in Neu-Ulm erst die Hilfe eines Rettungsdienstes verweigert, dann griff er Polizisten an. Die Nacht musste er in einer Zelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm verbringen. Gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands und Körperverletzung eingeleitet.

Zuerst wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Nacht von Montag auf Dienstag zu dem stark alkoholisierten Mann auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Borsigstraße gerufen. Vor Ort verweigerte der 33-Jährige dann eine medizinische Behandlung und verhielt sich gegenüber den Rettungskräften aggressiv und unkooperativ.

Aus diesem Grund wurde eine Polizeistreife hinzugezogen. Nachdem festgestellt wurde, dass der 33-Jährige nicht weiter medizinisch betreut werden musste, nahmen die Beamten ihn in Schutzgewahrsam. Sie brachten den Mann zum Polizeifahrzeug. Dort nahm er auf der Rückbank Platz.

Plötzlich langte der 33-Jährige nach Angaben der Polizei zum Türgriff und zog die Fahrzeugtür mit Wucht zu. Ein Polizeibeamter, der an der geöffneten Tür stand, wurde kurzzeitig zwischen Fahrzeug und Tür eingeklemmt. Er erlitt hierbei eine leichte Schulterverletzung.

Als der Streifenpartner ihm zu Hilfe kam und den aggressiven Mann im Auto festhielt, wurde er vom Aggressor am Arm gekratzt. Hierbei zog sich der zweite Polizeibeamte Schürfwunden zu. Beide Beamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig.

Der aggressive Mann musste sich auf der Dienststelle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Die restliche Nacht verbrachte der Mann dann in einer Zelle. (AZ)