Neu-Ulm/Ulm

vor 28 Min.

Razzia in "Russen-Villa": Großaufgebot der Polizei durchsucht Anwesen in Pfuhl

Ein Großaufgebot war am Dienstagmorgen in Pfuhl im Einsatz.

Plus Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte am Dienstag ein Anwesen in Pfuhl. Es war nicht das erste Mal, dass dieses Haus in Verbindung zu Polizeiaktionen steht.

Die Faktenlage ist dünn, nur so viel ist klar: Gut zehn Polizeiautos parkten zeitweise beim NTK Neu-Ulm, doch Ziel der Durchsuchungen war ein Haus, das unweit des Golfplatzes liegt. Der Einsatz scheint gut vorbereitet gewesen zu sein. Ein konkreter Verdacht liegt offenbar vor.

