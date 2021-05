Schwerer Lkw-Unfall in Burlafingen: Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

In Burlafingen ist ein schwerer Unfall passiert. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Auf der Adenauerstraße in Burlafingen hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Das teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit.

Demnach sollen an dem Unfall, der sich auf Höhe des Aldi-Supermarktes bei der Ampel ereignet haben soll, wohl ein Lkw und ein Fußgänger beteiligt gewesen sein.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund des Einsatzes ist der Kreisverkehr am Ortseingang von Burlafingen derzeit gesperrt. (AZ)

Weitere Informationen folgen.

