Fahrer lässt Auto nach Unfall ohne Kennzeichen in Raunertshofen zurück

Nach einer Kollision mit zwei Leitplanken steigt der Fahrer aus und entfernt die Kennzeichen des Autos. Das Fahrzeug lässt er dann in Raunertshofen stehen.

Ein erheblich beschädigtes Fahrzeug ohne Kennzeichen haben Anwohner am Samstagvormittag in Raunertshofen gefunden und die Polizei benachrichtigt.

Die Ermittler gehen laut einer Mitteilung davon aus, dass das Fahrzeug im Laufe der Nacht mit zwei Leitplanken kollidierte. Anschließend fuhr das Auto noch etwa 180 Meter weiter und verlor dabei so viel Betriebsstoffe, dass es nicht mehr funktionierte. Der Fahrer montierte dann die Kennzeichen ab und ließ das Auto zurück. An dem Fahrzeug ist Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Wagens. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, kann sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)