59-Jähriger fällt auf Liebes-Betrug herein und verliert 20.000 Euro

Über eine Dating-App hat der 59-Jährige eine angeblich 21-Jährige kennengelernt. Er überwies ihr 20.000 Euro. Doch dann wollte sie noch mehr. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 59-Jähriger ist nach Angaben der Polizei auf eine Betrugsmasche einer vermeintlichen Verehrerin hereingefallen. Er überwies einer angeblich 21-Jährigen, die er über eine Dating-App kennenlernte, 20.000 Euro. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Der 59-Jährige wandte sich am Montag an die Polizei in Senden. Demnach habe er die vermeintlich 21-Jährige bereits im April kennengelernt. Die Frau gab an, ein Erbe von ihrem verstorbenen Vater in Höhe von 7,3 Millionen Euro in Empfang nehmen zu können. Vorab müsse sie jedoch Gebühren in Höhe von 20.000 Euro bezahlen.

Der gutgläubige 59-Jährige überwies den Betrag. In der Folge forderte die 21-Jährige sogar weitere 400.000 Euro, da sie ansonsten das Geld nicht erhalten könne.

Der Mann setzte sich daraufhin mit seiner Bank in Verbindung, um einen dementsprechenden Kredit aufzunehmen. Allerdings erkannte der Bankmitarbeiter die Betrugsmasche und konnte den Mann davon überzeugen, dass er einer Betrügerin aufgesessen war.

Die Polizei warnt vor dem Phänomen des sogenannten "Love Scamming". Zwar sei die Masche zwischenzeitlich bei Betrügern nicht mehr so beliebt gewesen, doch nun erlebt die Geschichte der falschen Liebschaften wieder eine Art Comeback. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West verzeichnete im Landkreis Neu-Ulm im Jahr 2020 elf Ermittlungsverfahren, 2021 waren es bislang sechs. In vielen Fällen entstand dabei ein finanzieller Schaden bei den Geschädigten: 2020 erbeuteten die Täter über 60.000 Euro, 2021 bisher etwa 25.000 Euro. Oft trauen sich Opfer aufgrund der intimen Details aus der Kommunikation nicht, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. (AZ)