Achtung, Trickdiebstahl: Handwerkerpärchen bringt Seniorin um Tausende Euro

Mit einem Trickdiebstahl hat ein angebliches Handwerkerpärchen eine 87-Jährige in Senden um Tausende Euro gebracht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Demnach wurde bereits am Dienstag, 10. August, der älteren Dame durch ein reisendes Handwerkerpärchen die Reinigung von Pflastersteinen angeboten. Die Frau willigte ein und zahlte, nachdem die Reinigungsarbeiten abgeschlossen waren, die Rechnung im Wohnzimmer. Das Geld dafür holte sie aus ihrem Wohnzimmerschrank. Darin befand sich noch mehr Bargeld.

Frau wird unter einem Vorwand in den Keller gelockt

Am Tag darauf, am Mittwoch, 11. August, kam das Pärchen zurück – unter dem Vorwand, noch "Restarbeiten" erledigen zu müssen. Im Laufe dieser Arbeiten wurde die Geschädigte durch die Frau unter einem Vorwand in den Keller gelockt, sodass der Mann ungehindert Zutritt zu der Wohnung der Geschädigten hatte.

Nachdem das Handwerkerpärchen seine "Restarbeiten" erledigt hatte, konnte die 87-Jährige feststellen, dass ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag aus ihrem Wohnzimmerschrank entwendet wurde.

Das Pärchen sei laut Angaben der Geschädigten mit einem weißen Kleintransporter mit Dillinger Zulassung unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)