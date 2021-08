Lautstarkes Telefonat führt zu Schlägerei in Senden

Ein Mann telefoniert und läuft durch Senden. Einem anderen Mann passt das offensichtlich nicht. Es kommt zur Schlägerei. Jetzt ermittelt die Polizei.

Weil ein Mann lautstark telefonierte, ist es am Donnerstagabend in Senden zu einer Schlägerei gekommen. Die daran beteiligten Männer wurden dabei zwar verletzt. Eine ärztliche Versorgung wurde von den beiden Streithähnen aber abgelehnt.

Wie die Polizei weiter berichtet, sei ein 36-Jähriger in den Abendstunden in der Kemptener Straße unterwegs gewesen und lautstark telefonierend an einem 51-Jährigen vorbeigelaufen, der sich in den Moment in seinem Auto befand.

Als der 51-Jährige den 36-Jährigen auf das Telefonieren ansprach, habe sich sofort eine lautstarke Diskussion entwickelt, die in einer Schlägerei endete, teilt die Polizei mit.

Der 51-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde an der Stirn. Der 36-Jährige erlitt Kratzer unter seinem Auge. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. (AZ)