Tödlicher Unfall bei Riedlingen: 83-jähriger Radfahrer prallt mit Auto zusammen

Eine 27-Jährige kann den Unfall nicht mehr verhindern. Es kommt zum Zusammenprall. Der Mann stirbt noch am Unfallort.

Bei einem Unfall am Montag bei Riedlingen ist ein 83 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war kurz nach 16.15 Uhr eine 27-Jährige mit ihrem VW von Riedlingen in Richtung Pflummern unterwegs. Von rechts kam der 83-Jährige mit seinem Pedelec auf einem geteerten Feldweg aus Richtung Altheim. Der Mann hielt wohl noch an der Straße an, fuhr dann aber los.

83-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge prallten zusammen. In Folge des Unfalls erlitt der 83-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Sachverständiger wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. (AZ)