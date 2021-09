10-Jähriger wird leicht verletzt: Radfahrerin flüchtet nach Unfall in Ulm

Eine Frau soll einem Jungen hinten gegen das Rad und anschließend weitergefahren sein. Eine Zeugin kümmerte sich um den Leichtverletzten.

Eine bislang Unbekannte hat am Mittwoch in Ulm einen Unfall verursacht, bei dem ein zehn Jahre alter Junge leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin soll dann aber weitergefahren sein, so die Polizei

Gegen 7.30 Uhr fuhr der Zehnjährige mit seinem Rad entlang des Radweges bei der Straße "Beim B'Scheid" in Richtung Stadtmitte. Die unbekannte Radfahrerin soll dann von hinten gegen das Rad des Jungen gefahren sein. Der Zehnjährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Die Unbekannte begab sich wohl zu dem Kind, stellte dessen Trinkflasche neben ihn und fuhr weiter. Eine unbekannte Zeugin soll sich anschließend um den Zehnjährigen gekümmert haben, der dann selbstständig einen Arzt aufsuchen konnte. Die Polizei wurde von dem Unfall erst am Donnerstag in Kenntnis gesetzt und bittet nun um Hinweise. (AZ)