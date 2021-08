26-Jähriger am Metzgerturm ausgeraubt und niedergeschlagen: Polizei sucht die Täter

Ein Zeuge findet den schwer verletzten 26-Jährigen auf der Donauwiese beim Metzgerturm. Nun sucht die Polizei die Täter. Eine Personenbeschreibung liegt vor.

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ulm niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Der 26-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fand ein Zeuge den Verletzten am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Donauwiese beim Metzgerturm und rief die Rettungskräfte. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus.

26-Jähriger soll von vier Männer am Metzgerturm angesprochen worden sein

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die hätten nun ergeben, dass der Mann ausgeraubt worden ist. Der 26-Jährige soll nach Polizeiangaben in der Nähe des Torbogens beim Metzgerturm von vier Männern angesprochen worden sein. Einer von ihnen habe um eine Zigarette gebeten, heißt es. Der 26-Jährige soll ihm die Schachtel entgegenstreckt haben. Ein anderer soll ihm dann die Schachtel aus der Hand gerissen und sei mit seinen Begleitern geflüchtet.

Der 26-Jährige soll der Personengruppe gefolgt sein. Später soll ein anderer aus der Gruppe mit einer Bluetooth-Box auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann verlor daraufhin das Bewusstsein. Ihm soll das Mobiltelefon geraubt worden sein.

Personenbeschreibung: Ulmer Kriminalpolizei sucht nun die Täter

Die Ulmer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Der Mann, der den 26-Jährigen angesprochen haben soll, wird auf eine Größe von ungefähr 1,90 Meter geschätzt. Er soll eine dunkle Hautfarbe und kurze Haare gehabt haben. Außerdem habe der Mann Deutsch und Arabisch gesprochen. Er soll mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er eine silberne Kette getragen haben.

Der andere Mann, soll mit einer Bluetooth-Box der Marke JBL zugeschlagen haben. Daran soll ein Gurt befestigt gewesen sein. Er wird auf eine Größe von ungefähr 1,80 Meter geschätzt. Der Mann soll ein schwarzes Oberteil getragen haben und hätte Arabisch gesprochen.

Bei ihren Ermittlungen bittet die Ulmer Kriminalpolizei auch die Bevölkerung um Unterstützung und fragt:

Wer kennt die Täter?

Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Auseinandersetzung in der Nähe des Metzgerturms beobachtet?

beobachtet? Wer hat Personen gesehen, auf die die Personenbeschreibungen passen?

passen? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)