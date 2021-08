Dieb lässt gestohlenes Auto stehen - wegen miserabler Fahrkünste?

Mit dem gestohlenen Auto ist ein Dieb mehrfach gegen Bordsteinkanten gefahren. Die Folge: drei platte Reifen und das Auto musste stehen bleiben. Die Polizei ermittelt.

Wegen anscheinend miserabler Fahrkünste hat ein Autodieb in Ulm schon kurz nach der Tat einen erbeuteten Wagen stehen lassen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, prallte der Täter bei der Fahrt in Richtung Beyerstraße mit dem Auto wohl mehrfach gegen Bordsteinkanten. Schließlich seien gleich drei Reifen platt gewesen.

Der Unbekannte habe das Auto nur wenige Hundert Meter entfernt vom Tatort – noch in der Beyerstraße – abgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der in der Nacht zum Mittwoch gestohlene VW in der Römerstraße geparkt, aber nicht richtig verschlossen und ein Ersatzschlüssel im Wagen.

Nachdem der Besitzer den Diebstahl gemeldet hatte, wurden die Beamten von Bewohnern auf das in der Nähe "behindernd abgestellte Auto" aufmerksam gemacht. Sie beschwerten sich. Die Polizei stellte es daraufhin sicher und sicherte die Spuren am Fahrzeug, bevor es an den Besitzer wieder ausgehändigt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/AZ)