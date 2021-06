Tödlicher Unfall in Wiblingen: Arbeiter stürzt vom Dach und kommt ums Leben

Bei Arbeiten auf einem Dach in Wiblingen stürzt ein Mann sechs Meter in die Tiefe. Der 51-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Ein 51-Jähriger ist am Mittwoch bei Arbeiten von einem Dach eines Gebäudes in Ulm-Wiblingen gestürzt. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Polizei mitteilt, installierten Arbeiter zur Mittagszeit eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Gebäudes in der Straße Im Grund. Während der Arbeiten habe der 51-Jährige dann den Halt am Dachrand verloren und sei etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)