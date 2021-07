Polizeieinsatz in Ulmer Innenstadt: Mann droht mit Messer in zwei Geschäften

Mit mehreren Kräften suchte die Polizei in der Ulmer Innenstadt nach einem Mann, der in zwei Geschäften mit einem Messer gedroht haben soll. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mit mehreren Kräften in der Ulmer Innenstadt nach einem Mann gesucht, der in zwei Geschäften mit einem Messer gedroht haben soll. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann soll nicht allein unterwegs gewesen sein.

Demnach betrat um kurz vor 7.15 Uhr ein Unbekannter ein Geschäft in der Kelterngasse. Als er von einer Zeugin angesprochen worden sei, soll er ein Messer gezogen haben. Die Frau rannte daraufhin nach draußen und schrie um Hilfe. Vor dem Gebäude befand sich eine weitere Zeugin, die daraufhin die Polizei informierte.

Der Unbekannte verließ die Örtlichkeit ohne Beute, setzte sich auf ein Fahrrad und fuhr davon.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich derselbe Unbekannte gegen 8.30 Uhr in ein weiteres Geschäft in der Hirschstraße begeben haben. Dort soll er wohl auch Beute machen, heißt es. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er wieder ein Messer gezogen haben. Weil seine Forderung aber ohne Erfolg blieb, verließ er auch dieses Geschäft. Er setzte sich erneut auf sein Fahrrad und fuhr weg.

So beschreibt die Ulmer Polizei den mutmaßlichen Täter

Die Polizei fahndete in beiden Fällen mit zahlreichen Streifen nach dem Unbekannten. Der konnte bislang nicht gefunden werden. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Sweatshirt mit Streifen an den Ärmeln. Weiterhin hatte er einen roten Rucksack bei sich.

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres Rennrad mit weißem Lenkerband gehandelt haben. Er soll in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein. Von diesem ist lediglich bekannt, dass er einen grünen Rucksack trug.

Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)