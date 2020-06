vor 37 Min.

Polizei Ulm bittet Bürger um Hinweise zu Posern und Autotunern

Die Polizei will Poser und Tuner in Ulm weiter gezielt kontrollieren.

Am Wochenende hat die Polizei in Ulm 15 Fahrer erwischt, die ihre Autos regelwidrig aufgemotzt hatten. Was die Beamten jetzt unternehmen.

Die Ulmer Polizei hat am Wochenende die Szene der Autotuner und Poser kontrolliert. Spezialisten überprüften 33 Fahrzeuge, 15 waren nicht in Ordnung. Zwei Autos wurden sichergestellt, weil sie durch die Veränderungen nicht mehr verkehrssicher waren. Die Polizei wird weiter gezielt kontrollieren und bittet Bürger, auffällige Fahrzeuge zu melden.

Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens nehmen die Beamten unter Telefon 0731/1880 oder E-Mail ulm.pp.poser@polizei.bwl.de entgegen. (az)

Themen folgen