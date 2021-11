Bei Einbruch in Wohnhaus Schmuck und Hochzeitskleid gestohlen

Bei einem Einbruch ist Schmuck und ein Hochzeitskleid gestohlen worden. Die Polizei hofft nun anhand der Spuren den Einbrecher ausfindig machen zu können.

Bei einem Einbruch am Dienstag in ein Wohnhaus in Westerstetten (Alb-Donau-Kreis) sind Schmuck und ein Hochzeitskleid gestohlen worden. Zwischen 8 und 18.30 Uhr brach ein Täter nach Polizeiangaben die Terrassentür an dem Einfamilienhaus im Silcherweg auf. Der Unbekannte ging ins Innere und wühlte auf der Suche nach Brauchbarem auch in Schränken. Dabei fand er Schmuck und ein Hochzeitskleid.

Der Täter machte sich mit dem Brautkleid aus dem Staub

Der Täter machte die Sachen zu seiner Beute und flüchtete. Seine Spuren blieben jedoch am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert und geben den Ermittlern der Ulmer Kriminalpolizei (Telefon: 0731/188-0) erste Hinweise auf den Einbrecher. (AZ)