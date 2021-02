16:40 Uhr

Polizei ahndet mehrere Verstöße gegen Corona-Regeln in Neu-Ulm

Die Polizei hat in Neu-Ulm Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz geahndet.

Die Polizei hat in der Nacht mehrere Personen im Neu-Ulmer Stadtgebiet angetroffen, die ohne triftigen Grund unterwegs waren. In einem Fall wurden Drogen gefunden.

Die Polizei hat in Neu-Ulm in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt und zur Anzeige gebracht. In einem Fall fanden den Beamten auch Rauschgift vor.

Demnach kontrollierten sie am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr zwei junge Männer im Alter von 27 und 32 Jahren. Da sich der 32-Jährige auf die Frage nach mitgeführtem Rauschgift in Widersprüche verstrickte, wurde er durch die Beamten durchsucht.

Neu-Ulm: Anzeige wegen Verstoß gegen Betäubungsmittelrecht

Hierbei konnte eine Kleinmenge Amphetamin aufgefunden werden. Beide Neu-Ulmer konnten zudem keinen triftigen Grund für ihren Aufenthalt im Stadtgebiet nach 21 Uhr nennen. Neben dem Verstoß gegen die derzeit bestehende Ausgangssperre, der bei beiden Männern zur Anzeige gebracht wurde, wird gegen den 32-Jährigen noch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht eingeleitet.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war das aber nicht der einzige Verstoß gegen die Corona-Regeln in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Beamten stellten bei Kontrollen im Neu-Ulmer Stadtgebiet mehrere Personen fest, die sich ohne triftigen Grund in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr außerhalb ihrer Wohnung aufhielten. Sie müssen nun wegen der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (AZ)

