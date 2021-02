vor 32 Min.

Polizei beendet Corona-Drogenparty in Obdachlosenheim in Neu-Ulm

In einem Obdachlosenheim in Neu-Ulm wurde Marihuana beschlagnahmt.

Der Polizei in Neu-Ulm wurde eine "Zimmerparty" gemeldet. Neun Personen wurden angetroffen - unter anderem mit Marihuana.

Die Polizei hat Dienstagnacht eine "Corona-Drogenparty" in einem Obdachlosenheim in Neu-Ulm beendet. Zuvor war bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine enstprechende Mitteilung eingegangen. Die Beteiligten müssen jetzt zum Teil mit hohen Bußgeldern rechnen.

Demnach wurden in einem Zimmer in der Obdachlosenunterkunft in der Wileystraße neun Personen angetroffen. Nachdem Einsatzkräfte Marihuana auf einem Tisch im Zimmer wahrnahmen, wurde das Zimmer betreten und die anwesenden Personen nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Hierbei konnte bei zwei Personen eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden werden.

Gegen diese zwei Personen wurden jeweils Strafverfahren wegen Betäubungsmittelbesitz eingeleitet. Alle Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. (AZ)

