Polizei beendet nächtliche Spritztour: 16-Jähriger flüchtet im Auto seiner Eltern

Weit nach Mitternacht flüchtet in Westerheim ein Auto vor der Polizei. Auf einem Feldweg stellt sich dann heraus: Ein Jugendlicher sitzt am Steuer.

In Westerheim im Alb-Donau-Kreis hat die Polizei die nächtliche Spritztour von zwei Jugendlichen mit dem Wagen der Eltern beendet. Ein 16-Jähriger muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

Gegen 2.15 Uhr fuhr eine Polizeistreife in der Wiesensteiger Straße. Aus der Hohenstadter Straße kam ein Mercedes und wollte in die Wiesensteiger Straße einbiegen. Als der Fahrer die Streife erkannte, gab er Gas und flüchtete, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nachdem der Fahrer in Westerheim durch mehrere Straßen fuhr, lenkte er sein Auto über unbefestigte Feldwege und hielt außerhalb von Westerheim schließlich an.

Verbotene Spritztour in Westerheim: Eltern des 16-Jährigen wussten nichts davon

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Steuer ein 16-Jähriger und auf dem Beifahrersitz sein 15-jähriger Bekannter saß. Der 16-Jährige hatte den Mercedes ohne Wissen der Erziehungsberechtigten an sich genommen und damit eine Spritztour unternommen.

Die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Der 16-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (AZ)

