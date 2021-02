vor 20 Min.

Polizei erwischt Ladendieb in Senden

Ein Mann wird in einem Supermarkt in Senden dabei beobachtet, wie er Waren einschiebt und diese an der Kasse nicht bezahlt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Ladendiebstahl in Senden: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mann am Montagnachmittag in einem Sendener Supermarkt Waren im Wert von 55 Euro eingesteckt. Der 40-Jährige nahm die Waren demnach aus der Auslage, packte diese aus und steckte sie ein.

Mann wird in Senden beim Stehlen beobachtet

Hierbei wurde er allerdings laut Polizei beobachtet und angesprochen, nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte. Die hinzugerufene Streife der Polizeistation Senden leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. (az)

