vor 16 Min.

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach mutmaßlichen Fahrraddieben

Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei in Neu-Ulm nach zwei flüchtigen Männern.

Die Polizei hat in Neu-Ulm ein Auto kontrolliert, doch die Insassen flüchten zu Fuß. Auch mit einem Hubschrauber wird nach den zwei Männern gesucht.

Vermeintliche Fahrraddiebe haben am späten Donnerstagabend in Neu-Ulmer Widerstand gegen eine Festnahme geleistet. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Flüchtigen.

Eine Streife wollte demnach gegen 23.15 Uhr einen Pkw in der Schützenstraße kontrollieren. Darin saßen zwei Personen. Der Fahrer wendete mit dem Auto und soll so den Eindruck erweckt haben, sich der Kontrolle entziehen zu wollen.

Die Polizei fuhr dem Pkw hinterher und holte ihn in einem Hof in der Turmstraße ein. Der Beifahrer des Pkw ergriff nach dem Anhalten sofort die Flucht zu Fuß in Richtung Glacis-Park. Nach einem Gerangel mit den beiden Polizeibeamten gelang dem Fahrer des Pkw ebenfalls die Flucht.

Polizisten werden bei Rangelei in Neu-Ulm verletzt

Die Polizisten wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. In dem Fahrzeug fanden die Beamten ein hochwertiges schwarz-blaues Mountainbike der Marke Ghost vor sowie Werkzeug, das zum Aufbrechen massiver Schlösser geeignet ist.

Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber unterstützten bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach den beiden Männern. Der Beifahrer konnte dann festgenommen werden. Die Identität des Fahrers ist der Polizei bislang unbekannt.

Über die Motive seiner Flucht schwieg sich der Festgenommene aus. Es besteht jedoch der Verdacht, dass das im Fahrzeug befindliche Fahrrad kurz zuvor entwendet worden war. Am Freitagmorgen wurde der festgenommene Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen aus der Haft entlassen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen