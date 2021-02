14:24 Uhr

Polizei fahndet nach Unfall in Senden nach E-Scooter-Fahrer

Die Polizei sucht einen E-Scooter-Fahrer, der in einen Unfall in Senden verwickelt war.

Ein Mann auf einem E-Scooter ist zwischen Senden und Vöhringen gegen einen 16-jährigen Radler gefahren. Der Junge verletzte sich dabei, doch der Unbekannte kümmerte sich nicht um ihn.

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines E-Scooters: Laut Angaben der Polizei ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2031 (Kemptener Straße) am südlichen Ortsausgang von Senden ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 16-jähriger Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Vöhringen, als sich auf Höhe des Baggersees von hinten ein Mann auf einem schwarzen E-Scooter näherte und gegen den Radfahrer stieß. Beide Beteiligte stürzten nach dem Zusammenprall zu Boden, wobei sich der 16-jährige Radfahrer leichte Verletzungen an der Schulter sowie an Armen und Beinen zuzog.

Fahrer des E-Scooters beleidigt 16-Jährigen in Senden

Der Fahrer des Elektro-Rollers beleidigte den 16-Jährigen daraufhin und fuhr in Richtung Vöhringen davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der flüchtige Unfallverursacher wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 45 bis 50 Jahre alt, normale Figur, deutschsprachig, bekleidet mit dunkler Daunenjacke und grauer Mütze. Er fuhr mit einem schwarzen E-Scooter.

Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)

