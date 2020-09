17:40 Uhr

Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat in Ulm

Die Polizei hat einen Einbrecher in Ulm auf frischer Tat ertappt und gefasst. Der 54-Jährige ist laut Polizei für mehrere Einbrüche verantwortlich.

Eine Zeugin hörte am Montag gegen 2.45 Uhr verdächtige Geräusche, die aus einem Kindergarten in der Carl-Schurz-Straße kamen. Mehrere Polizeistreifen rückten an und umstellten das Gebäude. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten den 54-Jährigen.

Der Mann hatte sich im umzäunten Außenbereich versteckt. Bei ihm fanden die Beamten vermeintliches Einbruchswerkzeug. Diebesgut hatte er keines.

An dem Gebäude war ein Fenster aufgehebelt, durch das der Mann ins Innere gelangte. Durch die eintreffenden Polizeistreifen wurde er wohl gestört und verließ das Gebäude wieder.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Erkenntnisse erlangt werden, dass der 54-Jährige für weitere Einbrüche in Betracht kommen soll. Darunter auch ein Einbruch vergangene Woche in der Beethovenstraße. Hier schob der Täter zunächst einen Rolladen an dem Gebäude nach oben, danach hebelte er ein Fenster auf. In dem Büro suchte er nach Beute: Mit Bargeld flüchtete er unerkannt und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Am Dienstag erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (az)

