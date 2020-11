11:04 Uhr

Polizei fasst gesuchten 44-Jährigen am Ulmer Hauptbahnhof

Die Polizei nahm am Ulmer Hauptbahnhof einen gesuchten 44-Jährigen fest.

Die Polizei kontrollierte die Personalien des Mannes im Ulmer Hauptbahnhof. Dabei stellte sich heraus: Dieser wird wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht.

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntag gegen 18.30 Uhr einen 44-Jährigen im Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Der türkische Staatsangehörige war zuvor durch die Beamten einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den wohnsitzlosen Mann ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung vorlag.

Der 44-Jährige wurde am Montag einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl letztlich in Vollzug setzte. Beamte der Bundespolizei brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. (az)

