14:50 Uhr

Polizei fasst mutmaßlichen Serien-Dieb mit Kinder-Tretroller in Nersingen

Ein 40-Jähriger wurde in Nersingen gefasst und sitzt jetzt in Haft.

Mit mehreren Streifen eilte die Polizei nach Nersingen. Dort versteckte sich ein Mann in einem Häuschen für einen Verkaufsautomaten. Der sitzt jetzt in Haft.

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen Mann in Nersingen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Diebstähle im Raum Ulm begangen zu haben. Der 40-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 2 Uhr wurde demnach der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine verdächtige Person an einem Verkaufsautomaten in der Annastraße mitgeteilt. Diese Person soll eine Baumaschine bei sich haben.

Mehrere Streifen fuhren daraufhin dorthin und stellten den 40-Jährigen. Er hatte sich in dem Verkaufsautomatenhäuschen versteckt.

Mann soll mehrere Baumaschinen und ein Messgerät gestohlen haben

Als die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Baumaschinen und ein Messgerät im Wert von circa 1500 Euro aus einem in der Nähe abgestellten Pkw entwendet hatte. Der Täter führte zudem einen schwarz-silbernen Kindertretroller der Marke Hudora im Wert von 80 Euro mit sich. Die Polizisten gehen davon aus, dass auch dieser gestohlen ist. Der Eigentümer des Tretrollers konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Beamten nahmen den amtsbekannten Mann vorläufig fest. Aufgrund weiterer Diebstähle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen die Aufrechterhaltung der Festnahme an.

Der wohnsitzlose Mann wurde am Montag wegen Fluchtgefahr dem Haftrichter bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Nach Bestätigung des Haftgrundes wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (AZ)

