18:00 Uhr

Polizei findet in Neu-Ulm 2000 Ecstasy-Pillen

Wie eine Wohnungsdurchsuchung große Menge Rauschgift zutage fördert.

Durch Zufall ging der Polizei ein dicker Fang an die Angel: 2000 Drogen-Pillen wurden in einer Wohnung eines Mannes in Neu-Ulm gefunden. Seinen Anfang nahm der Erfolg in Ulm: Am Sonntag in den späten Nachmittagsstunden wurde durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Stuttgart ein 22-jähriger Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Ulm kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln fest.

Im weiteren Verlauf übernahmen anfangs Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte die Ermittlungen. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten dann erhebliche Mengen weiterer Betäubungsmittel gefunden werden. So wurden unter anderem ungefähr 2000 Pillen MDMA – bekannt als Ecstasy – und etwa 250 Gramm einer kristallinen Substanz gefunden, von der nach derzeitigem Stand davon ausgegangen wird, dass es sich ebenfalls um MDMA handeln könnte. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Neu-Ulm übernommen. (az)

