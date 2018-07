15:34 Uhr

Polizei legt betrügerischen Rohrreinigern das Handwerk

Die mutmaßlichen Mitglieder einer Bande stellten Bürgern in Senden überzogene Beträge in Rechnung. Am Mittwoch klickten die Handschellen.

Sie spezialisierten sich auf Rohreiningsarbeiten und Schlüsseldienste, verlangten für ihre Arbeiten aber völlig überzogene Beträge: Am Mittwoch ist es der Polizei in Senden gelungen, zwei mutmaßlichen Mitglieder einer Betrügerbande vorläufig festzunehmen. Seit einigen Tagen waren die Beamten schon hinter den Verdächtigen her.

Dem Polizeibericht zufolge ging bereits am Freitag vor einer Woche eine Anzeige in Senden ein, wonach ein vermeintlich seriöser Rohreinigungsdienst dem 21-jährigen Auftraggeber nach der Arbeitsausführung einen Betrag in Höhe von 1700 Euro in Rechnung stellte – für insgesamt etwa 50 Minuten Tätigkeit. Durch ihr resolutes Auftreten brachten die beiden Männern den 21-Jährigen dazu, dass er den Rechnungsbetrag tatsächlich in bar bezahlte.

Am Mittwoch wurde die Polizei Senden erneut wegen dubioser Rohrreinigungsarbeiten in der Hauptstraße gerufen. Auch in diesem Fall forderten die Handwerker aus Sicht des Anrufers einen viel zu hohen Geldbetrag. Bei ihren Ermittlungen kamen die Beamten den beiden Verdächtigen schließlich auf die Schliche: die zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten umfangreiches Beweismaterial bei den Betrügern, zudem stellten sie einen größeren Geldbetrag und ein Kartenlesegerät sicher.

Da die beiden Täter einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei den dubiosen Arbeiten um die Masche einer organisierten Betrügerbande handelt, die sich auf Rohrreinigungsarbeiten und Schlüsseldienste spezialisiert hat. Ihre Anzeige erscheint demnach bei einer Suche im Internet als einer der ersten Treffer, was hohe Aufmerksamkeit erzielt und vermeintlich Seriosität vermittelt. Die Polizei rät Bürgern deshalb, nur Firmen, die ihnen bekannt sind, für solche Dienste zu beauftragen. Auch sollte immer eine Rechnung verlangt werden. Auf dieser muss ein Impressum und die Steuernummer von der Firma stehen. Im Zweifelsfall sollte sofort die örtliche Polizei verständigt werden. Keinesfalls sollten sich Bürger durch das resolute Auftreten von Rechnungsstellern einschüchtern lassen. (az)

