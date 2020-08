vor 38 Min.

Polizei löst Geburtstagsparty mit rund 170 Gästen auf

Auf einer Wiese bei Wallenhausen wird groß gefeiert, doch dann rollen mehrere Streifenwagen an

Von Michael Kroha

Auf einer Wiese in der Nähe von Wallenhausen hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine als Geburtstagsfeier geplante Party auflösen müssen. Mehrere Streifen waren im Einsatz. Die drei Veranstalter im Alter von 27 und 22 Jahren erwartet nun eine Anzeige.

Die Party fand nach Angaben der Polizei in der Nähe eines Waldgebietes bei Wallenhausen statt. Ein Zeuge habe der Polizei mitgeteilt, dass es dort eine größere Zusammenkunft gebe. Die Ermittler schätzen die Teilnehmerzahl an der Party auf zwischen 150 und 180 Personen. Bis zum Eintreffen der Beamten sollen sich wohl ein paar wenige Menschen vom Veranstaltungsort entfernt haben.

Wie viele Beamte im Einsatz waren, will ein Polizeisprecher auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentieren. Von allen Anwesenden sollen aber die Personalien aufgenommen worden sein. Ob es sich bei den Veranstaltern auch um das oder die Geburtstagskinder gehandelt hat, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Party sei „relativ professionell“ aufgezogen gewesen: mit Ausschank, Essenstheke und einem DJ-Pult. Da mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz vorlagen und die Veranstalter laut Polizei weder eine Genehmigung noch ein Hygienekonzept vorbereitet hatten, wurde die Party durch die Polizei aufgelöst.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche ist im Landkreis Neu-Ulm kürzlich deutlich gestiegen. Einen entsprechend hohen Wert hat es zuletzt Ende April/Anfang Mai gegeben. Acht neue Corona-Infektionen im Landkreis Neu-Ulm wurden am vergangenen Freitag gemeldet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnte vor dem Hintergrund steigender Zahlen bei Corona-Neuinfektionen vor Feierlichkeiten als Gefahrenquelle. Es gebe zwar mehr Ansteckungen durch Reiserückkehrer, aber auch lokale Ausbrüche, die meist mit Feiern zusammenhingen, sagte Spahn dem ZDF. „Entweder wir schaffen es, auch aus der Sommerzeit herauskommend die Zahlen unter Kontrolle zu behalten, oder wir werden eben zuerst den Blick auf die Art von Veranstaltungen richten müssen, bei denen besonderes Infektionsgeschehen auftritt“, sagte Spahn, „das sind eben die geselligen Veranstaltungen, meistens auch mit Alkohol verbunden, wo Menschen dann entsprechend zusammenkommen.“

In Ulm hatte es vor zehn Tagen auch am Wochenende eine größere Corona-Party gegeben, die von der Polizei beendet werden musste. Um die 200 Jugendliche waren in der Friedrichsau zum Feiern zusammengekommen. Ulm hatte zeitweise die meisten Neuinfektionen in ganz Baden-Württemberg. Vor diesem Hintergrund warnte Ulms Erster Bürgermeister Martin Bendel vor einem fahrlässigen und leichtsinnigen Umgang mit der Pandemie.

„Es kann jederzeit zu einem raschen Anstieg bei den Infektionen kommen. Um sich selber, aber auch um seine Mitmenschen zu schützen, sollte jeder weiterhin vorsichtig sein und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln befolgen“, wird Bendel in einer Mitteilung der Stadt Ulm zitiert. Abstand – Hygiene – Alltagsmaske, kurz: AHA, sei die einfachste Regel, die jeder beherzigen solle. (mit az/dpa)

