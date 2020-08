10:30 Uhr

Polizei löst große Corona-Party in der Friedrichsau auf

Am Freitagabend haben 200 Jugendliche in der Friedrichsau in Ulm gefeiert. Die Polizei schreitet ein.

Die Polizei hat in der Friedrichsau in Ulm eine Corona-Party aufgelöst. Wie es im Polizeibericht heißt, stellte die Beamten die feiernde Gruppe in der Friedrichsau im Rahmen einer Streifenfahrt am Freitag gegen 23.30 Uhr fest. Rund 200 Jugendliche hatten sich dort versammelt.

Corona-Party in Ulm: Jugendliche zeigen sich unkooperativ

Einige Jugendliche verließen bereits bei der ersten Sichtung des Streifenwagens die Party. Andere blieben sitzen und zeigten sich laut Polizeibericht unkooperativ, provokant und respektlos gegenüber den Beamten. Daraufhin holten die Streifenbeamten Unterstützung, darunter auch Hundeführer.

Die Party wurde beendet und aufgelöst. Ein Veranstalter konnte nicht ermittelt werden. (az)

