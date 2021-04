Polizei löst illegales Treffen im Sendener Stadtpark auf

Nach einem Hinweis überprüft die Polizei am Karfreitag einen Grillplatz im Stadtpark in Senden und wird fündig: Mehrere Menschen haben sich dort versammelt - ohne Mindestabstand.

Die Polizei hat in Senden ein illegales Treffen aufgelöst: Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte am Karfreitag gegen 13.30 Uhr den Hinweis erhalten, dass ein Auto illegal den Durchgangsweg vom Fuchsweg in Richtung Stadtpark gefahren sei. Doch dieser Weg ist nur für Fußgänger und Radfahrer freigegeben.

14 Menschen haben sich am Grillplatz im Stadtpark Senden verabredet

Die Polizeistreife sah den besagten Wagen dann auch im Bereich des Grillplatzes stehen - und mit ihm mehrere Menschen. Eine Überprüfung des Grillplatzes ergab, dass sich insgesamt 14 Personen am Grillplatz aufhielten. Der Mindestabstand wurde nicht eingehalten, zudem hat niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Die Leute gaben gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie sich am Grillplatz verabredet hatten, um dort zu feiern. Da dies ein Verstoß gegen die derzeit geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung darstellt, wurde gegen die Anwesenden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: