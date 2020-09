vor 36 Min.

Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler in Ulm fest

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist nun in Haft.

Die Ulmer Kriminalpolizei hatte den Mann aus dem Alb-Donau-Kreis schon länger im Blick. Dann schlugen die Beamten zu. Was sie bei dem 23-Jährigen fanden.

Mehr als 400 Gramm Amphetamin hat Polizei am vergangenen Dienstag bei einem 23-Jährigen in Ulm sichergestellt. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Kriminalpolizei, heißt es darin, ermittle schon seit Längerem gegen den Verdächtigen.

Dienstagnacht soll der Mann bei einer Kontrolle mehr als 400 Gramm Amphetamin mitgeführt haben, worauf ihn die Beamten vorläufig festnahmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, bei der auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz kam, fanden die Ermittler weitere knapp 40 Gramm Drogen und mutmaßliches Dealergeld. Am Mittwoch erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der 23-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. (az)

