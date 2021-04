Polizei registriert über 300 Verstöße gegen Corona-Regeln in Ulm und Alb-Donau-Kreis

Die Ulmer Polizei zieht eine Wochen-Bilanz zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Nicht alle zeigten sich demnach einsichtig. Fand in Blaubeuren eine Party statt?

Die Polizei hat nach eigenen Angaben seit Samstag in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis 319 Verstöße gegen die Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnung festgestellt. 33 Personen würden davon eine Anzeige bekommen. Sie sollen sich trotz Aufforderung durch die Beamten uneinsichtig gezeigt haben und entweder den Mund-Nasen-Schutz nicht aufgesetzt oder die Abstandsregel weiterhin missachtet haben. In Blaubeuren wird wegen einer möglichen Party ermittelt.

Regelmäßig führe das Polizeipräsidium Ulm Kontrollen in seinem Zuständigkeitsbereich durch. Dazu gehört neben der Stadt Ulm auch die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Göppingen. Die Beamten überprüfen dabei, ob sich die Menschen an die Vorschriften der Corona-Verordnung halten - und hier insbesondere das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung sowie die Pflicht zum Einhalten des Mindestabstandes.

514 Corona-Verstöße im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm

Präsidiumsweit stellte die Polizei nach eigenen Angaben seit vergangenen Samstag insgesamt 514 Personen fest, die sich nicht an Corona-Regeln gehalten haben sollen. 80 von ihnen hätten sich auch nicht von den Ordnungshütern belehren lassen. Auf sie kämen nun Anzeigen zu, heißt es.

Besonders Jugendtreffpunkte, Innenstädte, Tankstellen oder andere Bereiche, von denen die örtlich zuständigen Beamten wissen, dass sich dort Menschen treffen, würden intensiver überwacht. Auch Pkw-Insassen habe die Polizei im Blick, denn auch dort gelte die Maskentragepflicht für Personen aus verschiedenen Haushalten.

In Ulm, wo die Holzstrafen am Donauufer gerade deswegen gesperrt wurden, habe die Polizei am Wochenende zahlreiche Personengruppen auf der Donauwiese, der Stadtmauer und dem Glöcklerbrunnen beanstanden müssen, weil sich die Menschen entweder nicht an den Mindestabstand hielten oder es unterlassen hatten, einen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Corona-Party in Blaubeuren? Polizei trifft nur noch leere Getränkeflaschen an

Die Polizei habe daraufhin die Menschen auf die aktuellen Vorschriften der Corona-Verordnung hingewiesen. Teilweise seien Platzverweise erteilt worden, denen ein Großteil der Menschen auch nachkam. Einige aber hätten sich aggressiv und uneinsichtig gezeigt. Diese Menschen seien angezeigt worden.

Am Dienstag überprüfte die Polizei eine Jugendbude in Blaubeuren, nachdem ein Hinweis eingegangen war, dass dort mehrere Personen feiern würden. Personen trafen die Beamten nicht an, wohl aber zahlreiche leere Getränkeflaschen. Auch einen ersten Hinweis auf einen möglichen Veranstalter hat die Polizei eigenen Angaben zufolge bereits. Sie ermittelt nun, ob tatsächlich eine Party stattfand und wer dabei war. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: