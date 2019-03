15:38 Uhr

Polizei schnappt Brummifahrer nach Unfallflucht

Die Polizei hat einen Unfallflüchtingen geschnappt: Der Brummifahrer hatte einen anderen Sattelzug gestreift und hatte sich aus dem Staub gemacht.

Am Dienstagmittag kam es auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Hittistetter Dreieck zu einem Unfall zwischen zwei Sattelzügen, wobei einer den anderen überholt hatte. Der 55-Jährige, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kempten fuhr, wollte auf den linken Fahrstreifen überwechseln und streifte der Polizei zufolge mit seinem Sattelauflieger den Spiegel der überholenden Sattelzugmaschine. Der Sachschaden dürfte dabei rund 500 Euro betragen.

Auf einem Rastplatz wollte der andere Brummifahrer den Täter zur Rede stellen

Der 55-Jährige hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Süden fort. An der Tank- und Rastanlage Illertal fuhren beide Brummifahrer von der Autobahn ab. Was der 43-Jährige nunmehr nutzte, um den Fahrer des anderen Sattelzugs mit dem vorausgegangenen Unfall zu konfrontieren. Nach einem Wortwechsel der beiden wollte der Unfallverursacher einfach weiterfahren. Um dies zu verhindern, stellte sich der 43-Jährige vor den Sattelzug. Der 55-Jährige fuhr langsam an und berührte den vor seinem Sattelzug stehenden Mann. Verletzt wurde er dabei nicht. Nach einem erneuten Wortwechsel gelang es dem 55-Jährigen vom Rastplatz zu flüchten.

Die Autobahnpolizei aus Memmingen nahm den Vorfall auf und löste eine Funkfahndung nach dem flüchtigen Sattelzug aus. Der 55-Jährige konnte schließlich im Bereich Lindau auf der A96 gestoppt und von Beamten der Grenzpolizei zu den Vorwürfen vernommen werden. Er wird wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. (az)