vor 48 Min.

Polizei schnappt Serien-Einbrecher aus Neu-Ulm

Zwei Männer sollen 170 Firmen in Süddeutschland heimgesucht und dabei 200000 Euro erbeutet haben

Kameras, Drohnen und vor allem Bargeld: Über Monate hinweg sollen zwei mutmaßliche Serieneinbrecher aus Neu-Ulm in Dutzenden Firmen in Bayern und Baden-Württemberg fette Beute gemacht haben. Ende August hat die Kripo Fürstenfeldbruck die Tatverdächtigen nach langwierigen Ermittlungen festgenommen. Den Männern werden derzeit 170 Fälle mit einem Beuteschaden von rund 200000 Euro zur Last gelegt.

Seit Anfang des Jahres verübten zunächst unbekannte Täter in Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken und im angrenzenden Baden-Württemberg eine Vielzahl von Einbrüchen in Firmengebäude. Die Tatorte befanden sich vorwiegend in Gewerbegebieten am Rande kleinerer Gemeinden mit Anbindung an Fernstraßen. Die Täter brachen Fenster und Eingangstüren auf, um in die Objekte zu gelangen. Dazu verwendeten sie auch vor Ort aufgefundenes Werkzeug. Anschließend durchsuchten sie die Gewerberäume gezielt nach Bargeld. In Ausnahmefällen wurden Wertgegenstände entwendet. Bis zu fünf Firmen pro Tatnacht innerhalb eines Gewerbeparks gingen die Einbrecher auf ihren Beutezügen an.

Im Kreis Landsberg stahlen sie beispielsweise in einer Firma für Fenstertechnik und einem Feinkostbetrieb ungefähr 20000 Euro Bargeld. In Laupheim ließen die Einbrecher ein Dutzend Kameradrohnen im Wert von 15000 Euro mitgehen. Im Bereich der Polizei Weilheim suchten sie eine Finanzberatungsfirma heim.

In der Nacht zum 28. August wurden zwei Tatverdächtige bei Einbrüchen in Bächingen (Kreis Dillingen) sowie in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) erwischt. Die beiden aus Rumänien stammenden Männer im Alter von 33 und 25 Jahren wurden noch am Tatort gestellt und nach kurzer Flucht festgenommen. Bei den Durchsuchungen der Wohnräume der beiden Tatverdächtigen im Raum Neu-Ulm wurde Diebesgut (eine Fotokamera und eine Elektrogitarre) und vermutliche Tatkleidung aus zurückliegenden Beutezügen sichergestellt. Es wird derzeit geprüft, welche weiteren Taten den beiden zugeordnet werden können. Die Kripo Fürstenfeldbruck erhielt inzwischen die Mitteilung der spanischen Polizei, dass eine in Deutschland gesicherte DNA-Spur dem 33-Jährigen zuzuordnen ist. Er war wegen Raub- und Eigentumsdelikten zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach Einschätzung der Ermittler fuhren die Tatverdächtigen von Neu-Ulm aus in einem Umkreis von 100 Kilometern herum, um geeignete Gewerbegebiete auszuspähen. Zwischen Mitternacht und 4 Uhr brachen sie dann zu ihren Beutezügen auf. Gegen die Männer hat das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Bandendiebstahls erlassen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. (az)

