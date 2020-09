vor 17 Min.

Polizei stoppt Fahrer: Drogen, kein Führerschein, Auto gestohlen

Der Autofahrer war in Schlangenlinien in Ersingen unterwegs.

Die Polizei hat einen Autofahrer bei Erbach-Ersingen gestoppt. Kaum zu glauben, wie viele Delikte in ein Auto passen.

Unter Drogen, ohne Führerschein, aber mit einem gestohlenen Fahrzeug ist ein 30-Jähriger am Donnerstagabend bei Erbach unterwegs gewesen. Er muss sich nach Angaben der Polizei wegen "diverser Delikte" verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Demnach fiel Mann mit seinem BMW gegen 18.15 Uhr in der Achstetter Straße in Ersingen durch seine unsichere Fahrweise auf. Er fuhr dort Schlangenlinien.

Die Polizei kontrollierte daraufhin den 30-Jährigen und stellten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Test verlief positiv. Zudem ermittelten die Polizisten, dass das Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörte. Das Kennzeichen war in der Vergangenheit in Ebersbach (Kreis Göppingen) gestohlen worden. Das Fahrzeug selbst wurde wiederum in Mannheim gestohlen. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 30-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seine Fingerabdrücke abgeben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Auch die 36-jährige Beifahrerin stand unter dem Einfluss von Drogen. Auch sie wurde angezeigt. (AZ)

