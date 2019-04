vor 29 Min.

Polizei stoppt Pizzaboten – Kunden bleiben hungrig

Es war das unfreiwillige Ende einer Dienstfahrt: die Polizei zog einen Pizzalieferanten wegen seines Autos aus dem Verkehr

Da muss wohl jemand am Freitag hungrig ins Bett gegangen sein, denn das Abendessen kam nicht mehr rechtzeitig an: Die Polizei hatte gegen Mitternacht einen Pizzaboten gestoppt, weil sich sein Auto einem wohl reichlich desolaten Zustand befand. Sein Lieferwagen wurde von der Polizei in der Heidenheimer Straße kontrolliert. Dabei zeigte sich: Die Vorderreifen hatten kein Profil mehr, auch die Lichter waren defekt. Dem Gesamteindruck nach hatte der Toyota wohl nur noch Schrottwert, heißt es im Polizeibericht: „Das Auto wurde deshalb an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer und auch der Fahrzeughalter sind für den verkehrswidrigen Zustand verantwortlich und werden deshalb auch beide zur Anzeige gebracht.“ Und irgendwo in Ulm wartete jemand vergeblich auf seine Pizza. (az)

