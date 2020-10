vor 17 Min.

Polizei stoppt Radfahrer mit 1,9 Promille in Neu-Ulm

Die Polizei hat vier Verkehrsteilnehmer in Neu-Ulm gestoppt.

In der Nacht zum Montag hat die Polizei in Neu-Ulm mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt. Ihren Führerschein sind sie zum Teil erst einmal los.

Insgesamt vier alkoholisierte Verkehrsteilnehmer hat die Polizei in Neu-Ulm am Sonntag sowie in der Nacht auf Montag gestoppt. Sie müssen jetzt zum Teil nicht nur mit Bußgeldern rechnen.

Kurz nach 6 Uhr wurde in der Reuttier Straße ein 28-jähriger Pkw-Lenker mit etwas mehr als 0,6 Promille angehalten. Nur wenige Minuten später kontrollierte eine weitere Streife in der Bahnhofsstraße einen 38-jährigen Mann mit etwa 0,8 Promille am Steuer seines Pkw. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und sie bekommen nun Anzeigen wegen der Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Polizeikontrolle in Neu-Ulm: E-Scooter- und Radfahrer unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Montag wurden noch ein E-Scooter- und ein Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Der Radfahrer wurde kurz nach 0.15 Uhr in der Ringstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 29-jährigen Mann.

Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von knapp unter 1,9 Promille. Daraufhin wurde bei dem 26-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und er bekommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Eine Blutentnahme blieb einem 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der gegen 1 Uhr am Johannesplatz angehalten wurde, erspart. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von etwas mehr als 0,8 Promille ergeben.

Wie die beiden Pkw-Lenker am Montagmorgen wird der 21-Jährige wegen des Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz angezeigt. Alle drei werden ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zahlen müssen und müssen mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen. (az)

