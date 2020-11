vor 16 Min.

Polizei stoppt drei E-Scooter-Fahrer in Neu-Ulm: Alle drei stehen unter Drogen

Die Polizei hat E-Scooter-Fahrer in Neu-Ulm kontrolliert.

Die Polizei hat in Neu-Ulm drei junge Männer gestoppt, die mit einem E-Scooter unterwegs waren. Alle drei standen unter dem Einfluss von Drogen.

Drei E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag und am Montag in Neu-Ulm aus dem Verkehr gezogen. Sie standen nach Angaben der Polizei alle unter Drogeneinfluss.

Ein 23-Jähriger wurde am Sonntagmorgen um 7.55 Uhr in der Bahnhofstraße und ein 28-Jähriger um 10.30 Uhr in der Memminger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide E-Scooter-Fahrer zeigten laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten.

Da bei beiden Fahrzeugführern der Drogenvortest die Einnahme von Betäubungsmitteln bestätigte, wurde bei ihnen eine Blutentnahme durchgeführt und deren Weiterfahrt unterbunden.

E-Scooter und Drogen: Polizei findet Marihuana und Amphetamin bei 20-Jährigem

Bei einem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer wurden bei einer Verkehrskontrolle am Montag um 0.10 Uhr ebenfalls Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Auch hier zeigte der beim Fahrzeugführer durchgeführte Vortest die Einnahme von Betäubungsmitteln an. Bei dem 20-Jährigen konnten zudem eine geringe Menge Marihuana und Amphetaminpulver aufgefunden werden.

Gegen alle drei E-Scooter Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren wegen dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der 20-Jährige muss sich zusätzlich in einem Strafverfahren wegen Drogenbesitz verantworten. (az)

