vor 48 Min.

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Betrug

Die Polizei sucht derzeit Zeugen für einen versuchten Wechselgeld-Betrug in Weißenhorn.

Den Informationen der Polizei zufolge wollten zwei etwa 30 Jahre alter Männer an einer Verkaufsbude in der Illerberger Straße am Freitag gegen 14.40 Uhr etwas mit einem 200-Euro-Schein kaufen, brachen den Kauf jedoch dann ab. Durch die Herausgabe des Wechselgeldes zusammen mit einem Ablenkungsmanöver durch die zweite Person, versuchten die beiden unbekannten Täter die Verkäuferin zu überlisten.

Wechseltrick-Betrug ist ein verbreitetes Phänomen

Diese blieb jedoch der Polizei zufolge aufmerksam und konnte den Betrug verhindern. Die Männer fuhren anschließend mit einem schwarzen Audi in Richtung A7 davon. Wer nähere Angaben zu den Männern machen kann, beziehungsweise wem das Auto in diesem Zeitraum aufgefallen ist, kann sich bei der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 melden.

Beim Wechseltrick handelt es sich um ein verbreitetes Phänomen. Die Täter versuchen durch geschickte Gesprächsführung, Ablenkung und Geschicklichkeit Geld bei verschiedensten Verkaufsstellen wechseln zu lassen und hierbei mehr Geld einzustecken, als sie zum Wechseln mitgebracht haben. Nicht selten greifen die Täter auch direkt in die Kassen. In vielen Fällen werden die Fehlbeträge in den Kassen erst beim nächsten „Kassensturz“ entdeckt und die Täter sind bereits lange geflüchtet. (az)

