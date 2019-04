vor 37 Min.

Polizei verhindert Massenschlägerei an der Caponniere in Neu-Ulm

An der Caponniere nahe dem Neu-Ulmer Bahnhof und der Glacis-Galerie gibt es immer wieder Ärger. Am Sonntag verhinderte die Polizei eine Massenschlägerei.

Etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene wollten sich offenbar an der Caponniere beim Neu-Ulmer Bahnhof prügeln. Die Polizei verhinderte Schlimmeres.

Am Sonntag gegen 19:35 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung über eine sich anbahnende Massenschlägerei an der Caponniere ein. Bei Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen rannten circa 30 Personen in verschiedene Richtungen davon. Von den zurück gebliebenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren, die aus dem Landkreis Neu-Ulm, Ulm und Alb-Donau-Kreis angereist waren, wurden die Personalien erhoben und es wurden Platzverweise ausgesprochen. Eine 17-Jährige und ein 16-Jähriger kamen diesen nicht nach, woraufhin sie in Gewahrsam genommen und den Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

Mehrere Mädchen waren in Neu-Ulm in Streit geraten

Hintergrund des Geschehens war wohl eine Streitigkeit zwischen mehreren Mädchen aus bislang unbekannter Ursache. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten eine Massenschlägerei verhindert werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen genommen. (az)

