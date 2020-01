vor 56 Min.

Polizei warnt Hundehalter: Giftköder in Pfaffenhofen gefunden

In Pfaffenhofen wurden in den vergangenen Tagen mehrere Giftköder gefunden. (Symbolbild)

Hundebesitzer aus Pfaffenhofen sollten beim Gassigehen aktuell erhöhte Vorsicht walten lassen.

Von Christoph Lotter

In der Marktgemeinde sind in den vergangenen Tagen zwei Giftköder gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, handelt es sich dabei um Rattengift.

Gefunden und unserer Zeitung gemeldet hatte die Giftköder eine Leserin aus Pfaffenhofen. Die Köder habe sie in der Nähe der Hermann-Köhl-Straße in Richtung Beuren und zum Eichholz an der Ecke Osterholzstraße gefunden. Verletzt wurde bislang noch niemand. Die Polizei ermittelt.

