Polizeieinsatz in Ulm: Mann geht auf Rettungssanitäter los

Der Mann musste nach dem Vorfall in Ulm mit auf die Wache.

Zeugen sorgten sich um den Mann in der Wengengasse in Ulm. Doch der ging auf die Polizei los.

Ein Mann ist am Montag in Ulm auf Sanität losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, musste er deshalb in Gewahrsam genommen werden.

Demnach sorgten sich Zeugen gegen 7 Uhr um den Mann. Er saß auf der Fahrbahn der Wengengasse. Die Passanten verständigten den Rettungsdienst und die Polizei.

Doch der 53-Jährige wollte sich von den Sanitätern nicht helfen lassen. Vielmehr ging er nach Angaben der Polizei auf sie los.

Polizeieinsatz in der Ulmer Wengengasse: Mann will Straße nicht verlassen

Auch die Straße wollte der Mann laut Polizei nicht verlassen. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit auf die Wache, wo er untersucht werden konnte. Hier beruhigte er sich auch wieder soweit, dass er anschließend wieder entlassen wurde.

Mit einer Anzeige wegen der versuchten Körperverletzung muss der 53-Jährige aber dennoch rechnen. Warum er sich so verhalten hat, ist der Polizei nach eigenen Angaben bislang nicht klar. (AZ)

