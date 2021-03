Polizisten finden in Neu-Ulm betrunkene Frau in Gebüsch

In einem Gebüsch lag eine Betrunkene im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld. Als Polizisten sie mitnahmen, wurde die Frau ausfallend.

Eine stark alkoholisierte Frau haben Beamte der Polizei Neu-Ulm am Montagnachmittag in Ludwigsfeld aufgegriffen. Nach Angaben der Polizei lag die 36-Jährige in einem Gebüsch in der Reichenberger Straße. Da sich die Frau offensichtlich in einem hilflosen Zustand befand, sollte sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden.

Frau muss in Ausnüchterungszelle der Neu-Ulmer Polizei

Die Beamten halfen der Frau auf und stützten sie auf dem Weg zum Polizeifahrzeug. Hierbei sperrte sie sich und wollte sich aus dem Griff der Polizisten winden, weshalb ihr Handfesseln angelegt wurden. Die Beamten wurden von der betrunkenen Frau fortwährend beleidigt, so die Polizei. Nach Rücksprache mit der diensthabenden Richterin wurde die Frau bis zum Abend in einer Zelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm ausgenüchtert. Sie wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt. (AZ)

