18.07.2019

Pool-Party im See- und Hallenbad

Am Wochenende gibt es in Senden Spiele und Musik

Das Sendener See- und Hallenbad soll zum Spielparadies werden. Der Stadtrat hat vor Kurzem ein neues Konzept beschlossen, um die Attraktivität der Einrichtung zu steigern. Umgesetzt wird dieser Beschluss nun das erste Mal am Samstag, 20. Juli. Zwischen 14 und 18 Uhr wird im See- und Hallenbad Senden ein großer Gerätepark aufgebaut.

Im Wasser treiben Lufttiere wie Seeungeheuer, Wasserschildkröten, Riesenkraken, Disco-Hasen oder Party-Löwen, auf denen getobt werden darf. Auf der Wasseroberfläche schwimmen zudem herausfordernde Aqua-Laufmatten, Bälle und Entchen – und andere Geräte, die ihre Nutzer teils wortwörtlich kopfstehen lassen, etwa sogenannte Water-Globes mit einem Antrieb wie ein Hamsterrad.

Wie die Stadt mitteilt, ist auch an Land Unterhaltung geboten: Torwand und Dribbel-Parcours für Fußballfreunde, Kriechtunnel, Springseile, Rasen-Ski, Pedalos, Stelzen sowie Balancierbalken und Hüpfsäcke. Zum Spielen regen Animateure an, ein Moderator führt durch die Veranstaltung. Bei der Sendener Poolparty ist zudem ein DJ für die musikalische Untermalung zuständig. Gespielt werden Songs aus den aktuellen Charts sowie zeitlose Sommer-Hits. Die Veranstaltung findet bei schlechter Witterung im Hallenbad statt. (az)

Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es online unter www.stadt-senden.de oder telefonisch unter 07307/90200.

Themen Folgen