"Pop up Space": Kulturprogramm auf der Wilhelmsburg in Ulm startet

Musik, Kunst, Theater und mehr gab es 2018 auf der Wilhelmsburg. Am Donnerstag startet die zweite Auflage des „Pop up Space“.

Bis Ende September gibt es in der Ulmer Wilhelmsburg ein buntes Kulturprogramm. Start ist bereits Donnerstag, 8. August.

Der „Pop up Space“ auf der Wilhelmsburg geht in die zweite Runde: Nach dem Erfolg mit mehr als 12.000 Besuchern im vergangenen Jahr, soll auch diesen Sommer die Festung auf dem Michelsberg nach dem Motto „Stürmt die Burg“ zum Leben erweckt werden. 14 verschiedene Projekte und mehr als 120 Akteure bieten einen abwechslungsreichen Festivalsommer im August und September. Bereits zur Eröffnung am Donnerstag, 8. August, ab 18.30 Uhr ist ein buntes Programm geplant.

Die Konzertreihe „Popschorle“ des Stadtjugendrings bringt die Bands On The Roof, Red Eye Stone und Victoryaz auf die Biergartenbühne der Wilhelmsbar im Innenhof. In den Innenräumen soll eine interaktive Lichtskulptur von Vanessa Hafenbrädl die Gäste beeindrucken, während um 19 Uhr das Heyoka-Theater zu einem musikalisch-stimmungsvollen Rundgang durch den nicht ausgebauten Westflügel einlädt und Einblick in das Stück „Ver Wandel Gang“ liefert (Premiere ist am Donnerstag, 15. August, auf der Wilhelmsburg).

Das erwartet die Besucher des "Pop up Space" an den Wochenenden

Auch dieses Jahr wieder hat die Wilhelmsbar an alle Veranstaltungstagen geöffnet und bietet samstäglich unter dem Motto „Der Sommer wird bunt“ ein eigenes Programm mit DJs, Live-Musik und einigen originellen Formaten. Kulinarisch sorgen unterschiedliche Street-Food-Caterer an allen Veranstaltungstagen für Abwechslung.

Ganz im Zeichen der Kunst steht die Wilhelmsburg an den Wochenenden. Unter dem Titel „reframe.burg“ hat das Kuratorenduo Elisabeth Würzl und Michael Schlecht verschiedene Künstler und Kunstkollektive eingeladen, in Form eines künstlerischen Staffellaufs mit ihren vor Ort erschaffenen Arbeiten die Burg neu zu deuten. Den Auftakt macht am Samstag, 10. August, Daniel Theiler, die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Neben weiteren künstlerischen Aktionen, Theaterperformances, Konzerten, Yogarunden, Führungen und Familientagen wird der Innenhof in diesem Jahr zum ersten Mal als Open-Air-Kino-Areal genutzt.

Ein Shuttle Bus bringt die Gäste an allen Veranstaltungstagen ab 18 Uhr kostenlos vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Stadtmitte oder von der Haltestelle auf dem Gold-Ochsen-Gelände auf die Wilhelmsburg und wieder zurück. Am Eröffnungstag verkehrt der Shuttle-Bus bereits ab 17.30 Uhr. Der „Pop up Space“ ist eine Initiative der Kulturabteilung der Stadt Ulm.

Das komplette Veranstaltungsprogramm, das bis einschließlich 29. September geht, gibt es hier. (az)

